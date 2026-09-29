Путин пожелал правящей коалиции в Республике Сербской успехов на выборах

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и главой правящей в энтитете партии Милорадом Додиком. Российский президент пожелал правящей коалиции успехов на предстоящих в октябре выборах.

«Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что нынешний курс властей Республики Сербской направлен на защиту интересов сербов в составе Боснии и Герцеговины и конструктивное взаимодействие с Россией.

Российский президент отметил, что Москва продолжит отстаивать «справедливое отношение к сербскому народу» и развивать связи с Республикой Сербской.

Со своей стороны, Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не дала Боснии и Герцеговине ввести визовый режим с Россией по требованию Брюсселя. Сербский политик также вновь выразил «поддержку целям специальной военной операции». «Вы всегда были правы. Я абсолютно согласен с этим, все это время я был рядом с вами, мы об этом всегда говорили»,— заявил он.