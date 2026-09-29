Путин пожелал правящей коалиции в Республике Сербской успехов на выборах
Путин провел в Кремле встречу с Милорадом Додиком и Саво Миничем
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и главой правящей в энтитете партии Милорадом Додиком. Российский президент пожелал правящей коалиции успехов на предстоящих в октябре выборах.
«Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что нынешний курс властей Республики Сербской направлен на защиту интересов сербов в составе Боснии и Герцеговины и конструктивное взаимодействие с Россией.
Российский президент отметил, что Москва продолжит отстаивать «справедливое отношение к сербскому народу» и развивать связи с Республикой Сербской.
Со своей стороны, Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не дала Боснии и Герцеговине ввести визовый режим с Россией по требованию Брюсселя. Сербский политик также вновь выразил «поддержку целям специальной военной операции». «Вы всегда были правы. Я абсолютно согласен с этим, все это время я был рядом с вами, мы об этом всегда говорили»,— заявил он.
Республика Сербская — один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины; ее особый автономный статус закреплен Дейтонским соглашением 1995 года. Для Москвы значение Милорада Додика связано с тем, что ускоренная интеграция Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС невозможна без согласия Республики Сербской, поэтому поддержка ее руководства имеет не только двусторонний, но и внешнеполитический смысл.
Полномочия энтитета остаются предметом спора с центральными властями Боснии. В марте 2025 года центральные власти Боснии сочли решения Республики Сербской, запрещавшие работу на ее территории государственных структур Боснии, противоречащими конституции страны и Дейтонским соглашениям.
При этом возврат полномочий, ранее переданных центральным органам, не может быть произведен односторонним решением энтитета: по оценке политолога из Республики Сербской в декабре 2021 года, для этого потребовалось бы новое решение боснийского парламента. Давление со стороны европейских структур также может принимать практическую форму: в мае 2025 года Франция и Германия предлагали ограничить финансовую поддержку республики, приостановить ее сближение с ЕС, ввести санкции против ее лидеров и заморозить выгодные для нее проекты.