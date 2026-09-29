Додик: Республика Сербская не дала Боснии и Герцеговине ввести визы для россиян
Милорад Додик заявил об отстаивании безвиза для россиян в Боснии и Герцеговине
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не допустила введения балканской страной виз для россиян. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«В данный момент ЕС требует от балканских стран ввести визовый режим с Российской Федерацией, однако мы отказались и не дали на это согласия. В Сараево хотят это сделать, но мы заявили, что не станем этого делать и продолжим действовать соответствующим образом»,— сказал господин Додик.
Милорад Додик прежде заявлял ТАСС, что Евросоюз также требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для граждан других стран, в частности КНР. Он неоднократно подчеркивал, что Республика Сербская не позволит этому случиться. Сейчас россияне могут находиться в Боснии и Герцеговине без визы до 30 дней в течение 60 дней, начиная с даты первого въезда.
Визовое решение для Боснии и Герцеговины в этой ситуации упирается в согласие Республики Сербской: по словам Милорада Додика, Сараево добивается изменения режима, но его республика не готова его согласовать. Поэтому сохранение безвиза преподносится не как техническая задержка, а как результат политического противостояния внутри страны.
В октябре 2024 года Еврокомиссия направила запрос о необходимости ввести визовый режим с Россией. Отказ Додик связал с риском нового давления со стороны западных стран, то есть вопрос о визах для россиян оказался одновременно частью отношений Боснии и Герцеговины с Евросоюзом.