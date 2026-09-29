Додик: Республика Сербская не дала Боснии и Герцеговине ввести визы для россиян

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не допустила введения балканской страной виз для россиян. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«В данный момент ЕС требует от балканских стран ввести визовый режим с Российской Федерацией, однако мы отказались и не дали на это согласия. В Сараево хотят это сделать, но мы заявили, что не станем этого делать и продолжим действовать соответствующим образом»,— сказал господин Додик.

Милорад Додик прежде заявлял ТАСС, что Евросоюз также требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для граждан других стран, в частности КНР. Он неоднократно подчеркивал, что Республика Сербская не позволит этому случиться. Сейчас россияне могут находиться в Боснии и Герцеговине без визы до 30 дней в течение 60 дней, начиная с даты первого въезда.