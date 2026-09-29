Корпорация развития приобретет принадлежащие ОАК акции Нижегородской ярмарки
Корпорация развития Нижегородской области признана победителем торгов по продаже 47 акций АО «Нижегородская ярмарка», которые принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в документации лота.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Корпорация признана единственным участником аукциона. Актив составляет 0,02225284% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки и продан по цене отсечения за 608,8 тыс. руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток АО «Нижегородская ярмарка» в 2025 году составил 27,2 млн руб. Уставный капитал АО оценивается в 1,056 млрд руб. и состоит из 211,2 тыс. обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 5 тыс. руб. каждая.