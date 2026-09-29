Минфин расставил красные флаги

Бизнес, который использует онлайн-кассы, хотят проверять по новым красным флагам. Их разработал Минфин по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Проект расширяет перечень индикаторов, при которых налоговая служба может прийти с инспекцией. Их количество выросло с трех до десяти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Речь идет, в частности, о высокой доле возвратов и исключительно безналичных расчетах либо, наоборот, только в кэше. Как инициатива властей может сказаться на бизнесе? “Ъ FM” обсудил вопрос с управляющим партнером компании «Диалот» Алексеем Петропольским:

«ФНС идет семимильными шагами по борьбе с обналичкой. Поскольку в крупных сетях, где много касс, это является довольно популярным, фактически сейчас такие операции станут отслеживаться. И если компания имеет 10 и более касс и часто производит возвраты, показывая, что деньги не поступили, то ФНС проведет камеральную проверку, а если ее не устроит ответ, то уже и выездную. Сумма недоимки для выездной налоговой проверки в этом году начинается от 50 млн руб. суммарно за три прошедших года.

Сейчас в пропорции максимум 30% должно идти наличными и 70% — безналом. Если эта пропорция не соблюдается, организацию могут проверить. Если у нее все проходит по безналичному расчету и нет возвратов, то все отлично. Вопрос лишь в том, что если налоговая обратится, нужно будет просто объяснить, как строится работа. Допустим, речь про интернет-магазин, который 99% выручки генерирует через онлайн-кассу. ФНС примет это к сведению, пропишет у себя в базе, и в дальнейшем к вам претензий не будет».

Какие именно операции могут привлечь внимание налоговиков, рассказала Юлия Русинова, руководитель департамента компетенций GR компании АТОЛ, одного из крупнейших поставщиков кассового оборудования в России:

«Бывают ситуации, когда предприниматели формируют лишние чеки возвратов либо не регистрируют контрольно-кассовую технику, занимаясь розничной торговлей. Как пример, раньше учитывалось количество фискальных документов, которые были сделаны именно на возврат. Теперь же добавляется критерий, когда итоговый показатель расчетов по возврату равен 80% или превышает сумму аналогичных расчетов по приходу. Проект этого приказа никак не влияет на саму контрольно-кассовую технику, и, соответственно, в ней ничего изменять, перепрошивать, перенастраивать и так далее не требует».

С помощью новых индикаторов можно будет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая нагрузку на добросовестный бизнес, говорится в документе Минфина. Сам проект тем не менее нуждается в доработке, уверена президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова:

«Здесь нужно учитывать еще специфику регионов. Потому что, допустим, в маленьких городах вообще не принято платить картами, в основном в ходу наличные. Но точечный контроль по риск-индикаторам точно лучше, чем бесконечные проверки.

Проблема, однако, скорее всего будет заключаться в другом: сейчас бизнес уходит в наличные платежи не потому, что хочет что-то скрыть.

Просто эквайринг очень сильно подорожал, в том числе он стал обкладываться НДС в 22%, чего раньше не было. И не нужно забывать, что сбои мобильного интернета случаются не только в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в Екатеринбурге я столкнулась с тем, что вообще нигде не могла расплатиться картой, и, естественно, в такой день будут сплошь и рядом наличные платежи».

За нарушения в работе с онлайн-кассами предусмотрены штрафы до 75% от операций, которые инспектор признал незаконным. При повторном нарушении предприятию грозит приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Никита Путятин