АЗС «Газпром» в Астрахани начали работать круглосуточно
Сеть заправок «Газпром» в Астрахани переходит на круглосуточный режим работы с сегодняшнего дня. Лимит на продажу топлива снят, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Заправки сети "Газпром" в Астрахани стали работать круглосуточно без лимитов на отпуск топлива
Фото: max.ru / babushkin30
«Все автозаправочные станции сети („Газпром“ — прим. ред.) переводятся на 24-часовой режим работы с учетом технических перерывов», — отметили в руководстве области, уточнив, что снятие ограничений временное.
Режим реализации бензина по системе четных-нечетных дней сохранен. На заправках сети «Лукойл» по-прежнему действует лимит в 30 л на отпуск горючего и временной режим работы.
В районах Астраханской области АЗС продают бензин вне зависимости от окончания госномера автомобиля. При этом за пределами Астрахани открыты лишь заправки сети «Лукойл». Единственная станция «Газпром» в селе Тулугановка также перешла на круглосуточный отпуск топлива без ограничений.