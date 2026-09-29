АЗС «Газпром» в Астрахани начали работать круглосуточно

Сеть заправок «Газпром» в Астрахани переходит на круглосуточный режим работы с сегодняшнего дня. Лимит на продажу топлива снят, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заправки сети "Газпром" в Астрахани стали работать круглосуточно без лимитов на отпуск топлива

Фото: max.ru / babushkin30 Заправки сети "Газпром" в Астрахани стали работать круглосуточно без лимитов на отпуск топлива

Фото: max.ru / babushkin30

«Все автозаправочные станции сети („Газпром“ — прим. ред.) переводятся на 24-часовой режим работы с учетом технических перерывов», — отметили в руководстве области, уточнив, что снятие ограничений временное.

Режим реализации бензина по системе четных-нечетных дней сохранен. На заправках сети «Лукойл» по-прежнему действует лимит в 30 л на отпуск горючего и временной режим работы.

В районах Астраханской области АЗС продают бензин вне зависимости от окончания госномера автомобиля. При этом за пределами Астрахани открыты лишь заправки сети «Лукойл». Единственная станция «Газпром» в селе Тулугановка также перешла на круглосуточный отпуск топлива без ограничений.

Марина Окорокова