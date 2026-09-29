Следствие пришло к налоговикам

Экс-руководитель налоговой инспекции №1 Краснодара Наталья Маслакова помещена под стражу по обвинению в получении особо крупной взятки. Двое ее коллег находятся под домашним арестом. Фигурантами другого уголовного дела о коррупции в Сочи стали еще два сотрудника налоговой службы. По версии следствия, за незаконное вознаграждение работники ФНС не замечали нарушений налогового законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило, что бывшему руководителю одной из налоговых инспекций Краснодара, а также начальнику отдела этой инспекции предъявлены обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным “Ъ”, фигурантами дела стали Наталья Маслакова, ранее руководившая инспекцией №1 Краснодара, и действующая начальник отдела камеральных проверок той же инспекции Дина Лебедева.

В рамках этого же дела начальник одной из межрайонных налоговых инспекций края обвиняется в посредничестве во взяточничестве, в передаче взятки налоговикам обвиняется предпринимательница. Наталья Маслакова помещена под стражу, остальные фигуранты дела — должностные лица — находятся под домашним арестом.

По данным следствия, в апреле 2026 года руководитель коммерческой организации обратилась к своему знакомому — начальнику одной из межрайонных налоговых инспекций края, рассказав, что в ходе проверки ФНС в компании выявлены нарушения налогового законодательства. Предпринимательница попросила помочь — прекратить проверки и не привлекать компанию к ответственности. Посредник обратился к Наталье Маслаковой, которая обещала решить вопрос при условии передачи ей 2 млн руб. По версии следствия, взятка была передана руководителю ИФНС тем же посредником. Часть денег получили начальник отдела камеральных проверок и сам посредник.

“Ъ” стало известно, что в качестве обвиняемых по уголовному делу об особо крупных взятках проходят бывшие заместители начальника инспекции №8 ФНС по Краснодарскому краю (Адлерский и Хостинский районы Сочи) Игорь Волин и Арут Келледжян.

По данным следствия, Игорь Волин получил 1,2 млн руб. от директора строительной компании, за что пообещал организовать для коммерческой структуры налоговый вычет на сумму 7,5 млн руб. Арут Келледжян, как считает следствие, систематически брал незаконные вознаграждения от бизнесменов за то, что закрывал глаза на нарушения налогового законодательства. По данным следователей, он получил в подарок автомобиль Lexus стоимостью 8 млн руб., приобрел несколько жилых домов и участков, коммерческих помещений и квартир в Краснодаре и Сочи. Как полагает СКР, незаконно приобретенное имущество было оформлено на родственников господина Келледжяна.

По данным “Ъ”, обвиняемые признали вину.

В пресс-службе управления ФНС по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют.

Анна Перова, Краснодар