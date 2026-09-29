Во Внукове откроется выставка о собаках-поводырях

Фотовыставка «Лохматый пассажир», посвященная собакам-поводырям и их незрячим владельцам, откроется 1 октября в Международном аэропорту Внуково. Проект подготовили программа «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» и аэропорт при участии Учебно-кинологического центра «Собаки-помощники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Искусство, наука и спорт» Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Искусство, наука и спорт»

В экспозицию вошли десять фотографий, сделанных в залах аэровокзала. Посетителям расскажут об отборе и обучении собак-проводников, назначении специальной шлейки, сроках подготовки животных и документах, необходимых для перелета с ними.

Для незрячих и слабовидящих посетителей предусмотрена NFC-метка, которая открывает доступ к тифлоописанию каждого снимка и информации о проекте.

Выставка приурочена к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября. Она будет работать до 31 октября в терминале А, вход свободный.

По данным организаторов, в России живут и работают свыше 1 000 собак-проводников, в том числе порядка 110 — в Москве и Московской области. Ежегодно кинологические центры передают незрячим людям примерно 100 животных, а очередь на их получение составляет от года до двух лет. Подготовка одной собаки занимает до полутора лет, затраты на ее воспитание, дрессировку и содержание превышают 1,5 млн руб.