Лишних ракет ни у кого нет

Министры обороны стран—членов Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о передаче Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из личных запасов. Причина — в общемировом дефиците и нежелании стран передавать перехватчики из своих арсеналов, не имея возможности оперативно их пополнить. Речь идет прежде всего об Испании и Греции, которые территориально далеки от украинского конфликта и имеют довольно большой запас зенитных управляемых ракет (ЗУР) модификации PAC-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Annegret Hilse / Reuters Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Проблема нехватки ракет Patriot стоит перед Киевом не один месяц из-за общемирового дефицита, вызванного операцией США в Иране. К концу лета ситуация стала особенно напряженной. Решить ее пытались различными способами: от заключения новых контрактов на поставки с США до переговоров о возможности производства перехватчиков по лицензии на территории Украины или одной из стран ЕС. Пока выпуск ЗУР будет налажен только в Германии по заключенному несколько лет назад контракту, однако и это требует времени, а ракеты для противовоздушной обороны (ПВО) Украине нужны уже сейчас.

На этом фоне еще в начале сентября в ЕС пошли разговоры о том, чтобы страны-члены передали перехватчики Украине из собственных запасов.

Однако не все оказались готовы к такому шагу. Ракеты к Patriot есть у менее чем десяти стран—членов ЕС, при этом реальной возможностью поделиться с Киевом обладают далеко не все.

Нидерланды уже передали Украине все, что могли, а Румыния и Польша опасаются идти на такой шаг из-за близости к зоне конфликта. Тем более этот вопрос в Варшаве вызывает серьезные дискуссии: после того как в июле этого года страна передала Киеву пять перехватчиков последней модификации PAC-3 MSE, на власти обрушилась волна критики. Многие расценили этот шаг как ослабление собственной безопасности. Немногим могут помочь и в Германии: страна годами была в авангарде по оказанию военной помощи Украине и даже передала ей несколько своих ЗРК Patriot. Теперь же ее запасы сильно истощены. Несмотря на это, в середине сентября Берлин получил разрешение у США поставить Киеву десять ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T — улучшенной версии PAC-2, которая не очень эффективна против баллистических целей. И это все, что Германия смогла сделать. Не может помочь и Швеция, которая сама относительно недавно приняла на вооружение Patriot и продолжает интегрироваться в НАТО.

Остаются Испания и Греция, и именно на них и рассчитан призыв Брюсселя.

Еще в конце августа сообщалось, что руководство ЕС и НАТО намерено надавить на эти страны, чтобы они передали Украине свои ракеты. Впервые вопрос был поднят на встречах министров обороны и министров иностранных дел ЕС 1–2 сентября в Дублине. По данным Bloomberg, тогда Мадриду и Афинам предложили продать перехватчики Норвегии, которая затем перенаправила бы их на Украину. Но предложенная схема встретила отпор со стороны обеих столиц.

С того момента предложение к странам трансформировалось: теперь речь идет о том, чтобы гарантировать поставки Испании и Греции новых перехватчиков за счет механизма PURL, по которому европейские союзники Киева закупают у США вооружение для Украины. Впрочем, эта инициатива тоже не увенчалась успехом: на встрече министров обороны стран ЕС 28 сентября вопрос решить не удалось. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Удастся ли ЕС достичь соглашения с Испаний и Грецией, пока неясно. С одной стороны, обе страны имеют существенный запас перехватчиков PAC-2 (ранее сообщалось, что Украина запрашивала у Греции около 200 ракет), срок эксплуатации части из которых подходит к концу. С другой — получить замену будет реально лишь через несколько лет. При этом Греция из-за многолетнего территориального спора с Турцией не хочет даже временно ослаблять свою безопасность, а Испания во главе с левым правительством в целом довольно прохладно относится к вопросу увеличения военных расходов и старается публично не раскрывать объемы помощи Киеву. При этом еще 2 сентября в Мадриде сообщили, что все-таки поставляют Украине ЗУР Patriot и продолжат это делать, однако объемы этих поставок, вероятно, не устраивают ни Брюссель, ни Киев.

Вероника Вишнякова