Дебиторская задолженность по налогам в Самарской области снизилась на 1,9 млрд рублей (22%)

С начала этого года недоимка по налогам снизилась на 1,9 млрд руб. (22%). Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета региона, сообщает министерство финансов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что на заседании заслушали главных администраторов доходов, рассмотрели итоги претензионно-исковой работы, меры по увеличению поступлений от отдельных видов налоговых доходов практику применения туристического налога в муниципалитетах и меры по обеспечению его поступлений в местные бюджеты.

Руфия Кутляева