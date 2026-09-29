Дебиторская задолженность по налогам в Самарской области снизилась на 1,9 млрд рублей (22%)
С начала этого года недоимка по налогам снизилась на 1,9 млрд руб. (22%). Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета региона, сообщает министерство финансов Самарской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В министерстве уточняют, что на заседании заслушали главных администраторов доходов, рассмотрели итоги претензионно-исковой работы, меры по увеличению поступлений от отдельных видов налоговых доходов практику применения туристического налога в муниципалитетах и меры по обеспечению его поступлений в местные бюджеты.