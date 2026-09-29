К большом сроку и штраф солидный

Мосгорсуд изменил приговор проживающему в Лондоне бывшему замглавы госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву. За растрату и мошенничество в сфере кредитования с ущербом более 1 млрд руб. он в заочном порядке получил 12 лет лишения свободы. Оставив в силе этот срок, апелляционная инстанция резко увеличила сумму штрафа, который должен заплатить осужденный — с 1,5 млн до 80 млн руб.

Мосгорсуд 29 сентября рассмотрел жалобы защиты и представление Генпрокуратуры на заочный приговор, вынесенный в июне этого года Мещанским судом столицы 67-летнему Андрею Малышеву, в прошлом замдиректора «Роснано». Фигуранту, который давно проживает за границей, вменялись особо крупные растрата и мошенничество в сфере кредитования. В итоге господин Малышев был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн руб. с запретом на занятие руководящих должностей в коммерческих структурах на три года. Также был оставлен в силе арест на имущество осужденного — для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.

Топ-менеджером в «Роснано» Андрей Малышев работал при предшественнике Анатолия Чубайса на посту главы корпорации Леониде Меламеде. С последним и связан первый эпизод дела. По версии следствия, перед увольнением Леонида Меламеда в сентябре 2008 года руководство «Роснано» заключило несколько договоров об оказании консультационных услуг с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», которую ранее возглавлял сам господин Меламед.

На оплату услуг было потрачено более 226 млн руб. Следователи СКР решили, что контракты были фиктивными, поскольку все работы «Роснано» выполняла собственными силами.

Саму схему в СКР посчитали своего рода «золотым парашютом» для отставного руководителя.

В 2015 году по этому факту было возбуждено уголовное дело, первым фигурантом которого стал финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров. Затем обвинение в организации растраты было предъявлено Леониду Меламеду. Андрея Малышева, который подписывал договоры, в 2015 году успели допросить как свидетеля, после чего тот уехал в Германию, где ему провели операцию на сердце. После этого он лечился и от других болезней и в конце концов осел в Лондоне.

Дело в отношении Меламеда и Понурова в январе 2017 года начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы, но в декабре оно было возвращено в Генпрокуратуру для устранения недостатков. Затем производство по делу прекратили по сроку давности.

Второй эпизод, вмененный Андрею Малышеву, касался займа в 900 млн руб., который в 2014 году получила в Альфа-банке инжиниринговая компания «Группа Е4». Ее президентом господин Малышев стал после ухода из «Роснано» в 2014 году. По данным следствия, кредит был целевым и должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был потрачен на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

Приговором Мещанского суда остались недовольны и защита, и обвинение.

В Мосгорсуде адвокаты просили господина Малышева полностью оправдать. Они настаивали, что по первому эпизоду «Роснано» ущерба причинено не было, мало того, работа с «Алемаром» сэкономила корпорации значительные средства. По второму же эпизоду, уверяли адвокаты, долг банку был полностью возвращен и кредитное учреждение не имеет к их подзащитному претензий (представитель банка в суде этот факт подтвердил).

Защита также напомнила, что десятилетний срок давности по обеим статьям УК РФ уже истек. Учитывать, что господин Малышев числился в розыске, по мнению защиты, нельзя, поскольку о своем уголовном преследовании он узнал лишь в 2021 году, когда был задержан в Великобритании по запросу Генпрокуратуры РФ (в экстрадиции бизнесмена британский суд отказал).

Представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде просил ужесточить приговор, оставив в силе срок наказания, но увеличив размер штрафа до 84 млн руб. Как пояснила прокурор, в своих расчетах она руководствовалась годовым доходом осужденного в год его увольнения из «Роснано» в 2014 году. Тогда он получил 42 млн руб.— такую сумму ему и следует заплатить по каждому эпизоду дела.

Апелляция в итоге согласилась с прокурором, но штраф увеличила до 80 млн руб. В остальном приговор оставлен в силе.

Адвокат Сергей Чижиков заявил “Ъ”, что вместе с коллегами «обязательно обжалует определение Мосгорсуда в кассационной инстанции».

«Андрей Малышев полностью исполнил имущественные обязательства перед “Роснано”,— сообщили “Ъ” в “Роснано”.— В этой части вопрос для компании урегулирован, дополнительных материальных требований к нему у “Роснано” нет. Сегодняшнее решение касается уголовной ответственности, которая рассматривается государством отдельно от имущественных отношений с потерпевшей стороной. “Роснано” с уважением относится к вступившему в законную силу решению суда».

Алексей Соковнин