Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

Министр экономического развития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли G20, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon — оружие.— "Ъ") торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства»,— указано в публикации Минэкономразвития.

Встреча министров торговли G20 пройдет 30 сентября и 1 октября в американском городе Милуоки.