Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушенной дороге в поселке под Сызранью
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о расследовании уголовного дела о неудовлетворительном состоянии дороги в поселке городского типа Балашейка Сызранского района. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Следствие установило, что дорога к домовладениям местных жителей, длительное время находится в непригодном состоянии: асфальт отсутствует, грунт изрыт ямами и колеями, а в сезон осадков полотно размывается. Проезд личного и специального транспорта затруднен.
Жители жаловались по этому поводу в разные инстанции, но безуспешно.
Уголовное дело по этому факту возбудило СУ СКР по Самарской области. Павлу Олейнику предстоит отчитаться о предварительных и окончательных итогах расследования, а также о проделанной работе по обеспечению права жителей на качественную дорожную инфраструктуру.