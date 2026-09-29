Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушенной дороге в поселке под Сызранью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о расследовании уголовного дела о неудовлетворительном состоянии дороги в поселке городского типа Балашейка Сызранского района. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Следствие установило, что дорога к домовладениям местных жителей, длительное время находится в непригодном состоянии: асфальт отсутствует, грунт изрыт ямами и колеями, а в сезон осадков полотно размывается. Проезд личного и специального транспорта затруднен.

Жители жаловались по этому поводу в разные инстанции, но безуспешно.

Уголовное дело по этому факту возбудило СУ СКР по Самарской области. Павлу Олейнику предстоит отчитаться о предварительных и окончательных итогах расследования, а также о проделанной работе по обеспечению права жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Георгий Портнов