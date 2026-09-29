В Оренбуржье ликвидируют пожар возле инфекционной больницы

В Оренбургском районе сотрудники МЧС ликвидируют очередной пожар: накануне возле инфекционной больницы загорелся автомобиль, после чего пламя перешло на сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

По данным ведомства, возгорание локализовано на площади около 3 га. В тушении задействованы 12 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет, угроза объектам инфраструктуры отсутствует. Информация подлежит уточнению.

Яна Вежлева