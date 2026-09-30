Много в нем лесов, полей и рек

Прокуратуре Башкирии удалось отменить цепочку сделок, по которым сельхозземли в Абзелиловском районе перешли в аренду ООО «Кусим». Как установил арбитражный суд Башкирии, районные власти распорядились землей без учета требований Водного и Лесного кодексов. Спор за землю начался после того, как в 2025 году ООО «Уральское горнорудное управление "Восток"» попыталось взять участок в аренду, но получило отказ. «Восток» нашел поддержку в местном УФАС, которое передало материалы в прокуратуру республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура добилась возврата земель в Башкирии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Прокуратура добилась возврата земель в Башкирии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отменил цепочку сделок с земельным участком в Абзелиловском районе республики, на который претендует «Уральское горнорудное управление "Восток"».

Как следует из материалов дела, в январе 2010 года администрация Абзелиловского района передала в 15-летнюю аренду сельскохозяйственному производственному кооперативу имени Кусимова 9 тыс. га для возделывания сельскохозяйственных культур. Начиная с июня 2011 года у земли менялась площадь и арендаторы. Сначала кооператив уступил участок ООО «Кусимово» (владелец Рамзи Байрамгулов, компания признана банкротом), а оно в 2016 году передало права на него ООО «Кусим» (Тимур Кунсуваков и Ильмир Гареев). Четыре года спустя «Кусим» вернул землю «Кусимово», а еще через два года компании вновь поменялись ролями. В последний раз договор аренды спорной земли был подписан в июле 2025 года: «Кусим» арендовал землю, площадь которой на тот момент составила 5,3 тыс. га, у минземимущества Башкирии до 2074 года. Кадастровая стоимость участка на данный момент составляет более 95 млн руб., а его площадь — около 4,4 тыс. га.

В августе прошлого года «Уральское горнорудное управление "Восток"» обратилось в УФАС по Башкирии с заявлением, в котором пожаловалось на передачу участка в аренду «Кусим» без проведения торгов. До этого компания просила минземимущества арендовать спорный участок на торгах, но получила отказ из-за действовавшего договора с «Кусим».

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что министерство нарушило закон «О защите конкуренции», поэтому обязало расторгнуть договор аренды и вернуть землю. Материалы антимонопольного дела были переданы в прокуратуру республики.

Надзорное ведомство в своем иске указало на несколько нарушений, допущенных при передаче земли в аренду. Так, участки находятся в береговой полосе водных объектов, а также пересекают границы лесничеств и особо охраняемой природной территории. Заключение последнего договора аренды без проведения торгов нарушает Земельный кодекс, добавили в прокуратуре, «поскольку общество «Кусим» являясь арендатором спорного земельного участка, не использовало его в целях сельскохозяйственного производства»: земля заросла луговыми травами.

Компания «Кусим» в своем отзыве настаивала, что участок не соседствует с водными объектами. В доказательство она предоставила заключение кадастрового инженера Марата Нургалиева, но суд его не принял, так как документ был составлен по заказу «Кусим» и вне судебного разбирательства. При этом компания заявила, что летом 2025 года договор аренды был расторгнут по ее инициативе.

Суд предложил участникам дела «рассмотреть вопрос о назначении судебной землеустроительной экспертизы», которая могла бы ответить на вопрос как по водным объектам, так и по пересечению участка с лесами, но они отказались. Поэтому суд, основываясь на материалах прокуратуры, признал, что на спорном участке, в частности, имеются притоки рек Юкали и Аналык, а также он местами пересекается с землями Лесного фонда.

Администрация Абзелиловского района настаивала на пропуске срока исковой давности, но этот довод суд не принял, так как требования прокуратуры «направлены на защиту публичных интересов». Несмотря на заявления «Кусим» о расторжении договора аренды, доказательств возврата участка в деле нет, указал суд.

«Выводы суда являются достаточно спорными,— отмечает партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов. — Во-первых, суд отклонил доводы ответчика о сроках исковой давности, хотя они явно пропущены. Во-вторых, он проигнорировал заключение кадастрового инженера на том основании, что оно было выполнено не в рамках судебного процесса. При этом судебную экспертизу не назначил. Поэтому полагаю, что в суде апелляционной инстанции может снова встать вопрос о назначении экспертизы по вопросу пересечения с водными объектами».

Булат Баширов