В Пермском крае будет ликвидировано ГБУ «Центр развития туризма»

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве туризма Пермского края, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр развития туризма» подлежит ликвидации. Функции по продвижению туристских ресурсов региона, работе туристского информационного центра, организации событийных и информационных мероприятий, взаимодействию с туроператорами и средствами массовой информации предполагается передать вновь создаваемой автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма Пермского края», уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, постановление о создании АНО «Центр развития туризма» подписал губернатор Дмитрий Махонин 23 сентября 2026 года. Учредителем новой структуры выступит также краевое минтуризма.

«Речь идет о смене организационно-правовой формы основного оператора продвижения туризма в крае. После завершения ликвидационных процедур ГБУ ПК «Центр развития туризма» прекратит деятельность. Имущество, обязательства и функции учреждения в установленном порядке передаются новой АНО. До завершения регистрации новой организации и оформления передачи функций текущая деятельность бюджетного учреждения продолжается в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Смену организационной формы в минтуризма объяснили необходимостью расширения форматов работы: ускоренного запуска проектов, привлечения грантов и партнерских ресурсов, заключение соглашений с бизнесом и другими регионами, усиления выставочной, событийной и образовательной деятельности. Форма автономной некоммерческой организации дает возможность вести эту работу шире и оперативнее, полагают в правительстве региона.