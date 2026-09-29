В Оренбурге садоводческие маршруты завершат работу 25 октября

Из-за изменений погодных условий 25 октября станет завершающим днем транспортного обслуживания садоводческих маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

С понедельника по пятницу включительно транспортное обслуживание по садоводческим маршрутам регулярных перевозок прекратится с 1 октября. В выходные дни оно будет осуществляться по действующему расписанию.

Руфия Кутляева