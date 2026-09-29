Лавров призвал власти Польши изучить военную доктрину России
Лавров: ответ на планы Польши находится в военной доктрине России
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал планы Польши разместить на территории страны производство американских ЗРК Patriot. Он призвал Варшаву внимательно изучить военную доктрину России.
«На этот счет у нас есть военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа»,— сказал Сергей Лавров журналистам.
В июле замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецку сообщила, что Варшава предложила Вашингтону создать на своей территории совместное с Украиной производство ракет для систем Patriot. В конце сентября она также заявила, что Польша предложила США открыть в стране центр обслуживания ракет PAC-3 для Patriot.
В декабре 2022 года предложенные Польше комплексы Patriot являлись частью интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО. Их использование за пределами территории стран НАТО требовало предварительного обсуждения с альянсом и союзниками.
Ранее, в ноябре 2022 года, Польша приняла предложение Германии о размещении дополнительных пусковых установок Patriot на польско-украинской границе. Тогда речь шла о защите территории Польши.