Лавров призвал власти Польши изучить военную доктрину России

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал планы Польши разместить на территории страны производство американских ЗРК Patriot. Он призвал Варшаву внимательно изучить военную доктрину России.

«На этот счет у нас есть военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа»,— сказал Сергей Лавров журналистам.

В июле замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецку сообщила, что Варшава предложила Вашингтону создать на своей территории совместное с Украиной производство ракет для систем Patriot. В конце сентября она также заявила, что Польша предложила США открыть в стране центр обслуживания ракет PAC-3 для Patriot.