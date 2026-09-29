В Нидерландах эвакуировали пассажиров четырех вокзалов
Эвакуация из-за подозрительных объектов прошла на четырех вокзалах Нидерландов
В Нидерландах частично эвакуировали четыре крупных железнодорожных вокзала. Причиной стали оставленные без присмотра чемоданы и сумки. Полиция расследует возможную связь между инцидентами.
Как пишет местный портал NU.nl, подозрительные предметы обнаружили на центральных вокзалах Роттердама, Утрехта, Харлема и Дордрехта. В Харлеме эвакуировали всех пассажиров вокзала. На остальных оцепили главный зал и часть платформ.
На месте работали специалисты по взрывчатым веществам. Во всех случаях внутри багажа не нашли ничего опасного. Большинство вещей были оставлены рядом с магазинами или залами ожидания. Владелица одного из чемоданов позже нашлась.
За нарушение общественного порядка в Утрехте и Харлеме задержаны пять человек. На данный момент неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение к бесхозным сумкам.
За две недели до инцидентов на вокзалах в Нидерландах уже фиксировались массовые нарушения движения поездов: 15 сентября 2026 года их число превысило 30. Причиной называли посторонние предметы на железнодорожных путях, а национальная полиция расследовала эти случаи как акты диверсии.
Предыдущий эпизод относился к вмешательству в работу железнодорожной инфраструктуры, тогда как нынешние проверки были связаны с оставленным багажом. Полиция расследует возможную связь между событиями на вокзалах, но подтвержденных данных об общей причине нет.