В Нидерландах эвакуировали пассажиров четырех вокзалов

В Нидерландах частично эвакуировали четыре крупных железнодорожных вокзала. Причиной стали оставленные без присмотра чемоданы и сумки. Полиция расследует возможную связь между инцидентами.

Как пишет местный портал NU.nl, подозрительные предметы обнаружили на центральных вокзалах Роттердама, Утрехта, Харлема и Дордрехта. В Харлеме эвакуировали всех пассажиров вокзала. На остальных оцепили главный зал и часть платформ.

На месте работали специалисты по взрывчатым веществам. Во всех случаях внутри багажа не нашли ничего опасного. Большинство вещей были оставлены рядом с магазинами или залами ожидания. Владелица одного из чемоданов позже нашлась.

За нарушение общественного порядка в Утрехте и Харлеме задержаны пять человек. На данный момент неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение к бесхозным сумкам.