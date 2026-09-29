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В Нидерландах эвакуировали пассажиров четырех вокзалов

Эвакуация из-за подозрительных объектов прошла на четырех вокзалах Нидерландов

В Нидерландах частично эвакуировали четыре крупных железнодорожных вокзала. Причиной стали оставленные без присмотра чемоданы и сумки. Полиция расследует возможную связь между инцидентами.

Как пишет местный портал NU.nl, подозрительные предметы обнаружили на центральных вокзалах Роттердама, Утрехта, Харлема и Дордрехта. В Харлеме эвакуировали всех пассажиров вокзала. На остальных оцепили главный зал и часть платформ.

На месте работали специалисты по взрывчатым веществам. Во всех случаях внутри багажа не нашли ничего опасного. Большинство вещей были оставлены рядом с магазинами или залами ожидания. Владелица одного из чемоданов позже нашлась.

За нарушение общественного порядка в Утрехте и Харлеме задержаны пять человек. На данный момент неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение к бесхозным сумкам.

Составлено ИИ-Ассистентъ

За две недели до инцидентов на вокзалах в Нидерландах уже фиксировались массовые нарушения движения поездов: 15 сентября 2026 года их число превысило 30. Причиной называли посторонние предметы на железнодорожных путях, а национальная полиция расследовала эти случаи как акты диверсии.

Предыдущий эпизод относился к вмешательству в работу железнодорожной инфраструктуры, тогда как нынешние проверки были связаны с оставленным багажом. Полиция расследует возможную связь между событиями на вокзалах, но подтвержденных данных об общей причине нет.

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