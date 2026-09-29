В Британии проходит масштабная операция против ОПГ в финансовом секторе

Лондонская полиция, Скотленд-ярд, сообщила о проведении сегодня утром масштабных обысков и задержаниях на 24 объектах в Лондоне и графствах Эссекс, Хартфордшир, Саффолк и Кембриджшир. Операция, как сообщается, продлится еще несколько дней. В ней принимают участие более 800 полицейских и представители Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) и налоговой службы.

Полиция не раскрывает деталей операции, однако отмечает, что она стала результатом многомесячного расследования деятельности крупной финансовой организованной преступной группировки. В ходе сегодняшних рейдов задержаны 17 человек. Один полицейский получил легкое ножевое ранение.

Лица и компании, в отношении которых ведутся следственные действия, подозреваются в отмывании нелегальных доходов, уклонении от уплаты налогов и фальсификации отчетности. К настоящему моменту пресечена деятельность семи компаний и ведется расследование в отношении еще 30.

Алена Миклашевская