Отопительный сезон в Пензе могут начать с 5 октября

В Пензе планируют начать отопительный сезон в понедельник, 5 октября. Постановление главы города Олега Денисова проходит антикоррупционную проверку, сообщает «Пензаинформ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отопление в Пензе могут включить 5 октября

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ Отопление в Пензе могут включить 5 октября

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

В документе уточняется, что сроки могут быть скорректированы. В первую очередь тепло подадут в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы. «Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода», — указано в проекте постановления.

В 2025 году отопительный сезон в Пензе начался 25 сентября.

Марина Окорокова