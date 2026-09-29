Пашинян: Армения примет решение по АЭС исходя из факторов цены и качества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Ереване заявил, что в обозримом будущем примет решение о строительстве нового атомного энергоблока. Правительство, по его словам, продолжает обсуждать полученные от международных партнеров предложения.
Встреча гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения
«Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет носить исключительно экономический характер с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий»,— говорится в сообщении армянского правительства.
Алексей Лихачев, следует из заявления, представил подробности возможных механизмов строительства новой АЭС, а также энергоблоков малой и средней мощности. Глава «Росатома» говорил, что предложил Армении построить станцию с участием других стран. Среди возможных партнеров он перечислил Францию, Южную Корею и Китай.
В Армении с советских времен действует Мецаморская АЭС. В 2021 году «Росатом» модернизировал второй энергоблок станции, срок ее эксплуатации продлили до 2036-го. Никол Пашинян обсуждал замену армянской АЭС на модульные реакторы с коллегами из США, однако эта технология пока не применяется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в области атомной энергетики Россия «обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью» и способна «за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество».
Выбор новой АЭС для Армении ограничен сроками замены действующей базовой генерации. По оценке на апрель 2026 года, на принятие и реализацию решения оставалось около десяти лет; при этом Мецаморская АЭС обеспечивала более трети электроэнергии страны, а в эксплуатации находился только один энергоблок.
Проект нельзя выбирать исключительно по максимальной мощности. Армянской энергосистеме не нужна станция более чем на 1 ГВт, а снижение мощности блока, как правило, увеличивает стоимость строительства в пересчете на единицу мощности. Поэтому цена предложения должна сопоставляться с соответствием станции ограниченной мощности энергосистемы и со сроками ее ввода.
Переговоры о замене советской станции с Москвой, Вашингтоном и Сеулом Пашинян упоминал в ноябре 2023 года. Это означает, что рассматриваемое решение связано не только с выбором технологии, но и с определением партнера для проекта, который должен обеспечить замещение Мецаморской АЭС в установленный период.