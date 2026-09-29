Пашинян: Армения примет решение по АЭС исходя из факторов цены и качества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Ереване заявил, что в обозримом будущем примет решение о строительстве нового атомного энергоблока. Правительство, по его словам, продолжает обсуждать полученные от международных партнеров предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения Встреча гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения

«Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет носить исключительно экономический характер с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий»,— говорится в сообщении армянского правительства.

Алексей Лихачев, следует из заявления, представил подробности возможных механизмов строительства новой АЭС, а также энергоблоков малой и средней мощности. Глава «Росатома» говорил, что предложил Армении построить станцию с участием других стран. Среди возможных партнеров он перечислил Францию, Южную Корею и Китай.

В Армении с советских времен действует Мецаморская АЭС. В 2021 году «Росатом» модернизировал второй энергоблок станции, срок ее эксплуатации продлили до 2036-го. Никол Пашинян обсуждал замену армянской АЭС на модульные реакторы с коллегами из США, однако эта технология пока не применяется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в области атомной энергетики Россия «обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью» и способна «за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество».

Лусине Баласян