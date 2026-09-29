Торги по продаже курганской национализированной агрокомпании провалились

Аукцион по продаже бывших агроактивов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва с начальной ценой 571,3 млн руб. признали несостоявшимся. Никто не захотел купить четыре компании, в том числе курганское ООО «Агро-Клевер», указано на портале «ГИС Торги».

Аукцион проводило ПАО «Банк ПСБ». Кредитор планировал реализовать, помимо курганской семеноводческой организации, молочную ферму «Ударник» и компанию «Земля Сажинская», занимающуюся разведением крупного рогатого скота (Свердловская область), а также молочную ферму «Петелино» (Тюменская область). Шаг торгов составлял 5,7 млн руб. (1% от начальной цены), размер задатка — 114,3 млн руб. (20%).

В сентябре 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных, обвиняемых в мошенничестве.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября 2025 года удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, принадлежащих Артему Бикову и Алексею Боброву. В списке фигурируют 38 компаний с общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Среди них — организации, работающие в сфере энергетики и ЖКХ, застройщики, сельскохозяйственные фермы, автосалоны и СПА-курорт.

Виталина Ярховска