Акции «ВИ.ру» обвалились на 5% несмотря на buyback

Акции «ВИ.ру» («ВсеИнструменты.ру») потеряли более 5% стоимости после решения компании о проведении обратного выкупа бумаг на сумму до 500 млн руб.

В 12:05 мск бумаги «ВИ.ру» обвалились на 4,12%, до 71,43 руб. за акцию. К 14:53 они продолжили падение до 70,68 руб. за акцию (-5,1%).

29 сентября совет директоров «ВИ.ру» одобрил обратный выкуп акций. Он станет возможен с 1 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. В компании сообщили, что обратный выкуп акций нужен для формирования программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Директор по финансовой стратегии «ВИ.ру» Олег Безумов назвал программу долгосрочной мотивации принципиально важной, поскольку так, по его словам, сотрудники компании будут напрямую заинтересованы в росте стоимости бизнеса. Он указал, что текущая оценка компании «не в полной мере отражает достигнутые результаты, финансовую устойчивость и долгосрочный потенциал».