Минэнерго разработало риск-сценарии для рынка топлива в России

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минтранса и других ведомств, а также отраслевых компаний и глав регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Минэнерго на совещании сообщило, что разработало «различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования». Детали в пресс-службе кабмина не привели.

В ФАС отчитались, что продолжают проверки товарных цепочек и следят за ценообразованием.

Александр Новак поручил профильным ведомствам дополнительно проанализировать снабжение топливом «отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей» и усилить контроль за ценами.