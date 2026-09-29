Минэнерго разработало риск-сценарии для рынка топлива в России
Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов России
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минтранса и других ведомств, а также отраслевых компаний и глав регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Минэнерго на совещании сообщило, что разработало «различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования». Детали в пресс-службе кабмина не привели.
В ФАС отчитались, что продолжают проверки товарных цепочек и следят за ценообразованием.
Александр Новак поручил профильным ведомствам дополнительно проанализировать снабжение топливом «отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей» и усилить контроль за ценами.
Риск для региональных поставок возникает не только при прямом сокращении производства: после снижения переработки топливо с задержкой поступает на нефтебазы и АЗС, а перегруженные железные дороги и сезонный рост спроса могут усилить локальный дефицит. В конце мая 2026 года перебои после атак на нефтеперерабатывающие заводы уже привели к очередям на заправках и скачку цен на топливо.
В июне 2026 года в Омской области ограничивали объем отпуска бензина и дизеля на АЗС, а в Стрежевом Томской области — продажу топлива, чтобы предотвратить его вывоз в другие регионы. Поэтому при оценке устойчивости снабжения учитываются не только объемы поставок, но и доступность топлива по регионам, нагрузка на маршруты, сезонный спрос и динамика цен на бензин и дизельное топливо.