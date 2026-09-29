Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП

Государственный долг Франции к концу второго квартала составлял €3595,5 млрд, то есть 119% ВВП страны, сообщил Национальный институт статистики Франции (INSEE). Это исторический максимум с 1946 года, когда страна восстанавливалась после Второй мировой войны и ее госдолг превышал 300% ВВП.

В последние годы самый высокий показатель в 117,8% был зафиксирован в первом квартале 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Причинами роста госдолга эксперты называют сохраняющийся дефицит бюджета, замедление темпов экономического роста и рост процентных ставок, делающий все более дорогим обслуживание долга.

Екатерина Наумова