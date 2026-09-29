Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
Государственный долг Франции к концу второго квартала составлял €3595,5 млрд, то есть 119% ВВП страны, сообщил Национальный институт статистики Франции (INSEE). Это исторический максимум с 1946 года, когда страна восстанавливалась после Второй мировой войны и ее госдолг превышал 300% ВВП.
В последние годы самый высокий показатель в 117,8% был зафиксирован в первом квартале 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Причинами роста госдолга эксперты называют сохраняющийся дефицит бюджета, замедление темпов экономического роста и рост процентных ставок, делающий все более дорогим обслуживание долга.
Высокий государственный долг Франции вынуждает правительство искать пути сокращения дефицита бюджета, даже при сохранении значительных расходов. Так, в августе 2025 года премьер-министр Франции предложил план по сокращению расходов почти на €44 млрд. Этот план предусматривал заморозку социальных выплат, ограничение государственных расходов и замораживание налоговой шкалы.
Конкуренция за бюджетные средства усиливается на фоне планов удвоить расходы на оборону до €100 млрд в год к 2030 году без повышения налогов. Международный валютный фонд прогнозирует, что без дополнительных мер со стороны властей государственный долг Франции достигнет 124,1% ВВП к 2029 году. Это означает, что возможности для новых расходов зависят от готовности правительства проводить непопулярную бюджетную корректировку.