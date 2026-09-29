Глава Ульяновской области договорился с Александром Лукашенко о создании станкостроительного завода

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел рабочую поездку в Республику Беларусь, в ходе которой обсудил с президентом Александром Лукашенко расширение промышленной кооперации и ряд совместных проектов. Ключевой инициативой стало предложение создать на базе Ульяновского станкостроительного завода совместное предприятие с холдингом «Белорусская станкостроительная компания» для выпуска «союзного станка». Лукашенко поддержал идею формирования рабочей группы по проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области

По словам губернатора, за последние три года Ульяновская область демонстрирует один из самых высоких темпов роста совместного товарооборота с Беларусью среди российских регионов. В первом полугодии 2026 года показатель вырос на 42%. За 2022–2026 годы партнерами региона стали около 70 белорусских предприятий и организаций — сотрудничество охватывает авиастроение, автомобилестроение и радиоэлектронику.

Также Алексей Русских встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Борисом Грызловым и торговым представителем Юрием Золотаревым. Запланированы переговоры с руководством Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, «Белорусской железной дороги» и Минского завода колесных тягачей. В ближайшие дни делегация ульяновских промышленных предприятий презентует свою продукцию на выставке «Иннопром.Беларусь».

Георгий Портнов