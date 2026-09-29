Минимущества объявило торги на право КРТ на КИМ в Мотовилихе

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило торги на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам КИМ и Краснополянской в Перми. Объявление размещено на сайте «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 21 октября, торги пройдут 27 октября.

Начальная цена составляет 14,8 млн руб., шаг аукциона — 743 тыс. руб. КРТ подлежит площадь 16,4 га. Срок действия договора — 18 лет. В рамках комплексного развития планируется ликвидировать 4,8 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья. По условиям договора также предусмотрено предоставление средств на строительство объектов адресной инвестиционной программы Пермского края в размере 1,5 млрд рублей.

Кроме того, победитель торгов должен будет построить помещение для размещения взрослой поликлиники на 200 посещений в смену и общественный центр, площадью не менее 70 кв. м. с актовым залом и кабинетами.