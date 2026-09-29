В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения превышен на 19,3%

В Самарской области за 39-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 10,7 тыс. случаев ОРВИ. Совокупный показатель заболеваемости в регионе составил 34,3 на 10 тыс. населения — это на 18,5% ниже эпидемического порога. Однако по сравнению с предыдущей неделей число заболевших в Самарской области выросло на 11,3%, или на 1 086 случаев. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость ОРВИ в Самарской области превысила эпидемический порог на 19,3%. Недельный прирост в этой категории составил 15,6%.

Рост заболеваемости также фиксируется среди детей до двух лет (+9,8%) и 3–6 лет (+7,9%). Единственная группа, где заболеваемость снизилась, — дети 7–14 лет (на 9,5%). У детей младшего и школьного возраста показатели остаются существенно ниже эпидемических порогов: у детей до двух лет — на 63,1%, 3–6 лет — на 53,7%, 7–14 лет — на 65,3%.

Георгий Портнов