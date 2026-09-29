Оппозиция Молдавии поддержала инициативу об импичменте Майи Санду
Депутаты оппозиции Молдавии обвинили президента Санду в госизмене и коррупции
Депутаты оппозиционных парламентских партий Молдавии поддержали инициативу о начале процедуры импичмента Майи Санду. Ее обвиняют в госизмене, коррупции и расколе страны.
«Подрыв суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны. Отмечаем продвижение идеи ликвидации государства путем отказа от суверенитета и независимости, а также вступления Республики Молдова в Европейский союз в два этапа, без территорий левобережья Днестра»,— сказал на брифинге депутат партии «Альтернатива» и бывший премьер Молдавии Ион Кику. По его словам, Майя Санду подчинила себе парламент, правительство, прокуратуру и суды.
Как уточнил Ион Кику, инициативу поддержали все 46 депутатов оппозиционных фракций. Проект зарегистрирован в секретариате парламента, добавил он. Дата рассмотрения документа в парламенте будет назначена в ближайшее время.
Всего в парламенте Молдавии 101 место. Из них 55 занимают депутаты партии «Действие и солидарность», которую основала Майя Санду.
Администрация президента ответила на инициативу оппозиции. «Майя Санду заслужила доверие более 930 тыс. граждан … и продолжит возложенный на нее мандат»,— указано в заявлении (цитата по Point).
Молдавия является парламентской республикой, где полномочия главы государства ограничены. Президент может влиять на ситуацию и принимать важные решения только при опоре на парламентское большинство. Поэтому политический вес инициативы об импичменте связан не только с обвинениями оппозиции, но и с соотношением сил в парламенте.
Президент Молдавии не обладает полномочиями самостоятельно отправить в отставку премьер-министра или распустить парламент. Эти ограничения определяют рамки конфликта между главой государства и депутатами.