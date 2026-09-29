В Запорожской области погибла мирная жительница из-за атаки ВСУ

Мирная жительница погибла и еще двое мужчин получили ранения из-за беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В селе Коханое Токмакского муниципального округа в результате атаки БПЛА погибла женщина 1975 года рождения, ранения получил мужчина 1987 года рождения»,— уточнил губернатор. По его словам, во время атаки беспилотника также был ранен мирный житель 1966 года рождения в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа.

Господин Балицкий отметил, что высокая дроновая активность зафиксирована над Михайловским муниципальным округом, городом Васильевка, Токмакским и Каменско-Днепровским муниципальными округами и городом Энергодаром. Глава региона призвал местных жителей соблюдать все возможные меры безопасности.

Александр Дремлюгин, Симферополь