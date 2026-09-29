Радий Хабиров возглавит региональный оргкомитет саммита ШОС в Уфе

В Башкирии будет создан республиканский оргкомитет для подготовки Уфы к заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проект указа главы региона Радия Хабирова опубликован на республиканском портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Саммит ШОС пройдет в Уфе в 2028 году, анонсировал ранее глава республики.

Правительство Башкирии должно создать Проектный штаб оргкомитета, разработать план организационных мероприятий, план подготовки инфраструктуры, зданий, сооружений и транспорта. Собственные планы должны утвердить мэрия Уфы и администрация Уфимского района. Документы должны быть готовы к 2 ноября.

В оргкомитет войдут 38 человек во главе с самим Радием Хабировым. Заместителями председателя станут спикер Курултая Башкирии Андрей Назаров и исполняющий обязанности премьер-министра республики Александр Шельдяев. Руководить Проектным штабом поручено первому вице-премьеру — главе минэкономразвития Башкирии Рустаму Муратову. В список также войдут вице-премьеры, министры и другие чиновники.

Единственный раз саммит ШОС Уфа принимала в 2015 году, когда параллельно с ним столица Башкирии принимала саммит стран БРИКС. В этом году заседание глав государств — членов ШОС проходило в Бишкеке, а в 2027 году состоится в Исламабаде.

Идэль Гумеров