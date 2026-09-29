Выборы в Тамбовской области зафиксировали конец межэлитного противостояния

Голосование на выборах в Тамбовскую областную думу, прошедшее в сентябре 2026 года, завершилось уверенной победой «Единой России». Как и пять лет назад, партия власти выиграла во всех 25 одномандатных округах.

Итоговая явка избирателей составила 59,71%. В итоге в областной думе будут работать 50 депутатов, из них 44 — представители правящей партии. Три места будет у КПРФ, а у ЛДПР, партии «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по одному.

По мнению политологов, такой итог продемонстрировал высокий уровень доверия и партии власти, и лично губернатору Евгению Первышову, который сумел выстроить диалог со всеми политическими акторами, а благодаря активной поддержке федерального центра и главы государства смог получить реальные результаты, в том числе привлечение дополнительного финансирования на инфраструктурные проекты и создание особой экономической зоны, под которую уже выделено более 387 Га земли.

«Глядя с «поствыборных позиций» сентября 2026 года, можно констатировать: эпоха разногласий в Тамбовской области завершилась. Евгению Первышову удалось сначала притушить, а затем и прекратить многолетнее межэлитное противостояние», — считает доктор политических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Владимир Пеньков.

По его словам, господин Первышов, консолидируя элиты, общество и власть, сделал выбор в пользу гражданского согласия вместо конфронтации. «Пришедший с линии фронта СВО глава Тамбовской области, тем не менее, не «человек войны», а созидатель. Завершившиеся выборы — еще одно подтверждение этого тезиса».

Как заключает кандидат политических наук, доцент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Сергей Самгин, «тамбовчане выдали губернатору кредит доверия, но под довольно высокий процент — во всех смыслах этого словосочетания».

Ангелина Гуляева