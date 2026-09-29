Жителя Перми оштрафовали на 150 тыс. рублей за неправомерный доступ к компьютерной информации

Мотовилихинский суд Перми признал 23летнего местного жителя виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как установило следствие, в феврале 2026 года молодой человек, используя техническое устройство и мобильный телефон, получил доступ к личным данным знакомой женщины и за денежное вознаграждение передал их неустановленному лицу для оформления договоров с операторами связи.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. и конфисковал телефон. Приговор в законную силу не вступил.