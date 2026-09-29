Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев провел 900-й матч в КХЛ

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев достиг отметки в 900 матчей в Фонбет Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф. Юбилейной для 36-летнего игрока тольяттинской команды стала игра с минским «Динамо», которая завершилась со счетом 5:4 в пользу белорусского коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ

Дмитрий Кугрышев стал девятым хоккеистом, которому удалось сыграть 900 матчей в КХЛ. На данный момент пять спортсменов преодолели планку в 1000 игр. Лидирует в списке Вадим Щипачев, в активе которого 1142 сыгранных матча в КХЛ.

В составе «Лады» Дмитрий Кугрышев провел на данный момент 207 матчей, в которых забросил 35 шайб.

Андрей Сазонов