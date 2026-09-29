«Яндекс» запланировал провести допэмиссию 11 млн акций
«Яндекс» проведет в ноябре допэмиссию 11 млн акций для программы мотивации
МКПАО «Яндекс» решила провести в ноябре допэмиссию 11 млн обыкновенных акций для формирования программы мотивации на 2027 год. Размер запланированной допэмиссии соответствует 2,8% уставного капитала компании.
Совет директоров одобрил дополнительное размещение ценных бумаг. Ранее компания проводила допэмиссию для программы мотивации раз в квартал. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года, следует из сообщения компании.
Как добавили в «Яндексе», новый подход к формированию программы мотивации позволит заранее создать необходимый пул акций и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. Сотрудники будут получать ценные бумаги по мере исполнения опционов. До этого момента они не смогут получить право голоса и участвовать в распределении дивидендов.
В июле 2026 года МКПАО «Яндекс» также проводило дополнительную эмиссию, разместив 894,1 тыс. акций, что составило 0,23% от уставного капитала. В течение двух лет до 2028 года компания реализует программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд рублей для долгосрочной мотивации сотрудников, при этом до 27 июля 2026 года уже выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд рублей.