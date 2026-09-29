«Яндекс» запланировал провести допэмиссию 11 млн акций

МКПАО «Яндекс» решила провести в ноябре допэмиссию 11 млн обыкновенных акций для формирования программы мотивации на 2027 год. Размер запланированной допэмиссии соответствует 2,8% уставного капитала компании.

Совет директоров одобрил дополнительное размещение ценных бумаг. Ранее компания проводила допэмиссию для программы мотивации раз в квартал. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года, следует из сообщения компании.

Как добавили в «Яндексе», новый подход к формированию программы мотивации позволит заранее создать необходимый пул акций и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. Сотрудники будут получать ценные бумаги по мере исполнения опционов. До этого момента они не смогут получить право голоса и участвовать в распределении дивидендов.