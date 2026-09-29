В столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски

Из меню столовой в Госдуме исчезла «котлета по-киевски» — аналогичное блюдо от комбината питания «Кремлевский» теперь называется «котлетой со сливочным маслом». На это обратил внимание корреспондент Александр Юнашев.

«Из новинок осени — котлета со сливочным маслом,— уточнил он.— Которая ранее была просто котлетой по-киевски».

Согласно приведенному ценнику, одна котлета стоит 270 руб.

В октябре 2024 года обед из трех блюд с напитком в думской столовой мог обойтись посетителю примерно в 600 руб., рассказывал «РИА Новости» депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов. Тогда он указывал, что «в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой». В управделами президента заявили, что стоимость основных блюд комбината «Кремлевский» соответствовала ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы.