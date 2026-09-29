Жителя Самары подозревают в незаконной организации азартных игр в Кировском районе

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следствие считает, что не позднее сентября этого года фигурант установил не менее 38 персональных компьютеров с доступом к интернету и программным обеспечением с азартными играми. Разместил он их в помещении организации в Кировском районе. При этом у подозреваемого не было лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны.

За время проведения азартных игр житель Самары получил доход в размере не менее 1,65 млн руб.

Руфия Кутляева