Утверждено взыскание 458 млн рублей с бывших бенефициаров «ЮжУралЖАСО»

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании убытков в размере 458 млн руб. с бывших бенефициаров АО «ЮжУралЖАСО» Дениса Бурякова и Михаила Гришина. Заявление подавала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сообщает пресс-служба организации.

В процессе конкурсного производства агентство установило, что бывшие бенефициары компании были непосредственно вовлечены в реализацию схем по выводу активов из страховой организации. Корпорация также через суд взыскала 434,6 млн руб. убытков с бывших руководителей АО «ЮжУралЖАСО» — Татьяны Беловой, Виталия Снежко и Александра Чермашенцева, а также экс-председателя совета директоров Сергея Гундорова.

АО «Южно-Уральское железнодорожное акционерное страховое общество» являлось одной из крупнейших региональных компаний в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. С 2017 года «Южуралжасо» зарегистрировано в Москве. В мае 2018-го компания была признана банкротом. Арбитражный суд Москвы открыл в отношении нее конкурсное производство. В том же году Банк России отозвал у «Южуралжасо» лицензии на осуществление страхования.

Виталина Ярховска