Повстанцы Мьянмы сообщили о гибели 49 человек при ударах правительственных войск

Армия Мьянмы нанесла удар по району рядом с рынком в городе Кьяуктау в штате Ракхайн, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на данные местных спасателей и повстанческой группировки «Армия Аракана», которая контролирует эту территорию. Согласно их заявлению, военные сбросили туда две бомбы. При авиаударе погибли по меньшей мере 49 человек, ранения получили еще 58 человек. AP пишет, что независимая проверка этой информации не представляется возможной, при этом в соцсетях появились фото и видео горящих зданий и автомобилей вокруг рынка. Армия Мьянмы пока не комментирует этот удар. Ранее она заявляла, что наносит удары по военным целям.

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Один из руководителей спасателей в Ракхайне Вай Хун Аунг сообщил, что рынок Кьяуктау является одним из основных центров оптовой торговли в регионе. В момент удара на рынке и в его окрестностях находилось много торговцев, покупателей и прохожих, с чем связано значительное количество жертв. По словам Вай Хун Аунга, «это один из самых сильных авиаударов в Ракхайне».

«Армия Аракана» — этническая вооруженная группировка, воюющая с правительственными силами Мьянмы, контролирует часть территорий в Ракхайне, где живет много мусульман-рохинджа. Гражданская война в Мьянме вспыхнула после военного переворота 2021 года. Военное руководство Мьянмы считает «Армию Аракана» и другие подобные группировки террористами.

Яна Рождественская