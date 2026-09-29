Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferreira Group / Annie Haynes / GIA Фото: Ferreira Group / Annie Haynes / GIA

Только что подряд прошли две важные для драгоценных камней выставки: 74-я Bangkok Gems & Jewelry Fair и Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, где отдельная часть JGW September: Gemstones в AsiaWorld-Expo посвящена именно камням. Одна из заметных тенденций: сейчас очень правильное время покупать цирконы, особенно золотые и голубые. Они пока стоят относительно разумных денег, но уже исчезают с прилавков и заметно дорожают.

Из других наблюдений: параибы по-прежнему много, причем на витринах встречаются камни размером значительно больше перепелиного яйца. Однако новое месторождение в Эфиопии, откуда на рынок хлынули еще и синие турмалины, так и не обрушило цены. В августе GIA и Gbelin официально подтвердили Эфиопию как новый источник медьсодержащего турмалина, соответствующего определению «параиба». Там уже исследовали сотни образцов, включая довольно крупные синие и сине-зеленые камни.

Но настоящая верхушка мира цветных камней по-прежнему рубин. Хорошие экземпляры остаются чрезвычайно дорогими, а дороже всего ценится насыщенный чистый красный цвет. При этом активный китайский спрос немного сместил акценты внутри самого дорогого сегмента. Особенно востребован густой, теплый и чисто красный, та самая «голубиная кровь», но без заметного розового или холодного пурпурного подтона.

И здесь возникает любопытная возможность. Старые бирманские, в том числе могокские рубины нередко имеют более розоватый или слегка пурпурный оттенок. Именно такие камни часто встречаются в исторических украшениях, и когда-то они считались эталоном. Возможно, несмотря на уже очень высокие цены, сейчас стоит особенно внимательно смотреть как раз на эту цветовую часть рынка рубинов. Пока главный китайский спрос сосредоточен на другом оттенке красного.

Анна Минакова