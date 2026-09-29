Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Broad Arrow Фото: Broad Arrow

Редкими автомобили могут быть по самым разным причинам. Например, во времена, когда производитель выпускал на рынок фактически тележку с мотором, а все остальное нужно было заказывать в кузовном ателье, некоторые машины строились фактически в единственном экземпляре. Есть и другая сторона медали. Модель была дешевой, а потому, когда она переставала приносить пользу, ее просто утилизировали. Примеров, когда массовую когда-то модель сегодня сложно найти на рынке олдтаймеров, тоже немало.

Но особая статья — это экспериментальные автомобили, которые компания выпускала для внутреннего пользования, а не для продаж. Одна такая уникальная машина будет выставлена в ноябре на аукционе американского аукционного дома Broad Arrow. Но торги пройдут в Бельгии.

Это BMW M5, которой под капот помещен 10-цилиндровый мотор марки VW. Как такое могло случиться? Без малого 30 лет назад Фердинанду Пиеху, возглавлявшему тогда концерн VW внуку Фердинанда Порше, не давал покоя успех марки BMW, успешно продававшей спортивные седаны. По его распоряжению был изготовлен экспериментальный 10-цилиндровый двигатель рабочим объемом 5 л., который установили на специально приобретенную для испытаний BMW M5 в кузове E39. В итоге ее мощность с чужим двигателем выросла почти на 80 л. с. достигнув отметки 473 силы.

Говорят, что какое-то время экспериментальным автомобилем пользовался как личной машиной сам Фердинанд Пиех. А эксперимент, кстати, не прошел даром. Фольксвагеновский W10 стал прообразом W16 с четырьмя турбинами, установленного позднее на Bugatti Veyron.

Внешне выставленный на продажу BMW c мотором от VW никак не отличается от стандартной M5. Цвет кузова Carbon Black Metallic. Салон кожаный. Система курсовой устойчивости отключаемая. Пробег не подтвержден из-за отсутствия одометра. Предполагается, что цена лота может превысить €250 тыс.

Дмитрий Гронский