В двух городах Башкирии в августе зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Уфе и Салавате уровень загрязнения атмосферы по итогам августа оценен как повышенный, говорится в ежемесячном отчете Башгидрометцентра. Низким признано загрязнение воздуха в Стерлитамаке, Благовещенске и Туймазах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В столице Башкирии за месяц зафиксировано шесть случаев превышения предельно допустимых концентраций этилбензола (максимум — в 2,1 раза) и один — изопропилбензола (в 3,3 раза). Среднемесячные концентрации примесей в то же время не превышали норму.

Шесть случаев высокой концентрации этилбензола зафиксировано в Салавате (максимум — в 1,6 раза), а один раз превышена предельная концентрация фенола (в 1,3 раза).

Идэль Гумеров