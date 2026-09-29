Топ-менеджера «Уфаводоканала» получил срок за взятки от застройщиков

Октябрьский райсуд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима инженера «Уфаводоканала» Ильдара Гареева за вымогательство и получение от застройщиков взяток в крупном и значительном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 1, 2, 3, 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемый, будучи инженером отдела по техническому развитию систем водоснабжения и водоотведения «Уфаводоканала», вместе с начальником вышестоящего управления (по данным «Ъ-Уфа», Артуром Нугаевым) за взятки обеспечивал застройщикам беспрепятственное согласование документов для подключения многоквартирных домов к центральным сетям водоснабжения. За несколько лет обвиняемые, полагает обвинение, получили более 770 тыс. руб. взяток.

Ильдар Гареев признал вину. Кроме лишения свободы, суд взыскал с него сумму взятки и в обеспечительных целях арестовал имущество на сумму более 7 млн руб.

Дело в отношении Артура Нугаева рассматривается обособленно.

Идэль Гумеров