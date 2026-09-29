«Всё куда прозаичнее»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Страх остаться без денег закрепился в топе. Международная социологическая компания Ipsos каждый месяц опрашивает 25 тыс. человек в 30 странах мира насчет основных поводов для беспокойства. Ключевой вопрос звучит так: «Какие три темы вы считаете наиболее тревожными в своей стране?»

Свежий сентябрьский срез показывает, что это не войны, не вирусы, не конец света, все куда прозаичнее. На первом месте среди мировых тревог — преступность и насилие, эта отметили треть всех опрошенных. Дальше почти вровень идут «безработица», «инфляция», «бедность и неравенство» (у каждой категории по 29%). Замыкает пятерку главных неприятностей коррупция, у нее 27%.

Еще интереснее смотреть на распределение по странам. Преступность, например, больше всего пугает жителей Перу, Мексики, Чили, Бразилии, а еще Швеции, обычно спокойной и благополучной страны, которая теперь вдруг сильно озабочена происходящим на улицах.

Инфляция сильнее всего ощущается в Сингапуре и Канаде, проблема беспокоит и вполне развитые экономики. Коррупция — главная головная боль Юго-Восточной Азии: лидирует Индонезия, следом Малайзия и Таиланд. Безработица особенно тревожит Южную Африку, почти 70% опрошенных называют ее главной проблемой. Это самый высокий показатель по одной конкретной теме среди всех стран в этом исследовании. Здравоохранение больше всего волнует Венгрию и Польшу. А налоги оказались главной темой в Бельгии.

Самый заметный сдвиг в исследовании касается климата: показатель вырос за год на 3 п. п., до 17%. Военные конфликты тоже есть в списке, но им уделили внимание только 11% респондентов. Зловещий коронавирус, встряхнувший всю планету, остается в списке главных страхов у 2% людей.

Яна Лубнина