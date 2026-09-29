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Если в футболе мир 20 лет выяснял, кто лучше — Месси или Роналду, то в хоккее звездами экстра-класса, которых постоянно сравнивали, стали россиянин Александр Овечкин и канадец Сидни Кросби. Бунтарь против пай-мальчика, лучший снайпер против того, кто раздает голевые передачи. У каждого миллионы болельщиков, которые считают, что лучший, конечно же, их любимец.

На стороне канадца, который выступает за «Питтсбург Пингвинз», титулы. Он чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. У Овечкина три победы на чемпионатах мира и один Кубок Стэнли. Выиграть Олимпиаду у него не получилось, хотя приезжал на Игры трижды. Но если брать личные награды, то Овечкин своего оппонента обошел: 19 против 13 у Кросби.

И, конечно, заброшенные шайбы. Тут россиянин настоящий король. Побит рекорд Гретцки по голам в регулярном чемпионате. А до абсолютного рекорда того же Гретцки, где учитываются и шайбы в плей-офф, нападающему из России осталось поразить ворота соперника всего десять раз. И в новом сезоне НХЛ это точно произойдет. Так что восхищаться Овечкиным мир будет еще минимум год, и это только в НХЛ.

Его образ с выбитым зубом и фраза «Русская машина не ломается» стали легендарными, в том числе в США. Так же, как знаменитый «офис Ови» и фирменный бросок в одно касание. Канадцы вряд ли признают в противостоянии Кросби и Овечкина преимущество за хоккеистом из России. Но для нашей страны и для всех поклонников «Вашингтон Кэпиталз» ответ очевиден.

Владимир Осипов