«Две области мозга устраивают перетягивание каната»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Принять ли желанный оффер, ради которого придется переехать в новый город? Вложить ли деньги в новый проект? Заговорить ли с незнакомцем в парке? Нейробиологи из США после серии экспериментов выяснили, что в такие моменты две области мозга буквально устраивают перетягивание каната. Одна выступает за риск, другая — за осторожность. По активности этих процессов ученые смогли определить, какое решение примет человек, за полсекунды до того, как он сам об этом узнает.

Мозг будто взвешивает: получить выгоду или избежать потерь? Если потенциальная награда кажется более привлекательной, громче звучит сигнал «надо рискнуть». Если превалируют минусы, побеждает желание остановиться. А если вдруг все это равнозначно, внутренний тумблер какое-то время переключается туда-сюда, пока один из сигналов не станет сильнее. Так что сомнения, как подчеркивают ученые, абсолютно нормальная часть принятия решений.

Но и мозгу можно помочь, задав себе пару вопросов. Насколько сильно я этого хочу? И насколько серьезными будут последствия, если я все же ошибусь? Кроме того, полезно понять, действительно ли мы рискуем ради потенциальной выгоды или просто пытаемся избавиться от гнетущего чувства неопределенности.

С другой стороны, если постоянно подбадривать ту самую осторожную часть мозга, выбирая только безопасный вариант, то, конечно, можно уменьшить количество неприятных сюрпризов. Но при этом легко упустить новую работу, путешествия, отношения, инвестиционную возможность или идею, которая могла бы изменить жизнь.

Анна Кулецкая