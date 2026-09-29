Жительницу Нагайбакского округа осудили за передачу сыну-подростку мопеда

Мировой судья судебного участка №1 Нагайбакского района признал виновной 41-летнюю жительницу села Париж в передаче несовершеннолетнему сыну мопеда — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в апреле 2025 года местная жительница купила своему 16-летнему сыну мопед Intel YD50Qб, зная, что для управления им необходимы водительские права. В итоге подросток во время одной из поездок на улице Мира села Париж столкнулся с автомобилем Haval Jolion. Мопед конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска