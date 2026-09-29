В Оренбурге экс-руководитель предприятия по организации ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве

В Оренбурге бывшему руководителю муниципального учреждения по оказанию ритуальных услуг заочно предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Обвиняемый скрылся от органа следствия, он объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, с октября 2003 года по сентябрь 2020 года руководитель муниципального учреждения, оказывающего ритуальные услуги населению, совместно с другими членами организованной преступной группы в Оренбурге «осуществил незаконное отчуждение собственности возглавляемого им предприятия». Также он похитил бюджетные деньги при исполнении муниципальных контрактов.

С 2020 года обвиняемый являлся советником директора компании по организации ритуальных услуг. До мая 2026 года он в составе ОПГ незаконно получал от граждан деньги за право выбора и резервирования мест захоронений на одном из кладбищенских комплексов города.

Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 10 млн руб. Уголовные дела в отношении других фигурантов также находятся в производстве следственного органа.

Руфия Кутляева