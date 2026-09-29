Уфа стала частью бизнес-тура Ассоциации «Р1»

Всероссийское объединение профессиональных управляющих недвижимостью и экспертов в сфере ЖКХ - Ассоциация «Р1» - провела масштабный бизнес-тур по Уралу. Первой его точкой тура стала Уфа. Руководители управляющих организаций из девяти регионов страны встретились в столице Башкирии на площадке федерального форума «УТРО. Технологии в ЖКХ».

Фото: АО ГК «Первый трест»

«Главная ценность тура - возможность за пять дней увидеть реальные объекты, рабочие процессы, управленческие решения и опыт сильных управляющих организаций - непосредственно на местах». – подчеркивают создатели проекта. В числе участников бизнес-тура – руководители управляющих компаний из Республики Чувашия, Свердловской области, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Башкортостан, Ульяновской области, Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа. Проект дает им возможность обсудить реальные кейсы, поделиться своим опытом эксплуатации сложных объектов, работы с подрядчиками, рассмотреть антикризисные практики и успешные проекты по развитию компаний.

В рамках бизнестура делегация посетила в Уфе ситуационный центр республики и объекты управляющей компании «Домосервис» (входит в АО ГК «Первый Трест»). Выбор площадки организаторы объясняют отраслевой значимостью компании: «Домосервис» - один из лидеров рынка управления многоквартирными домами в Башкортостане.

Фото: АО ГК «Первый трест»

Как пояснила Ирэн Парсамян, исполнительный директор Ассоциации «Р1» и директор АНО ДПО «Центр профильного образования», особый интерес для участников тура представляет отлаженный механизм передачи объектов от застройщика к управляющей компании. В данном случае решение выстроено через единый центр принятия решений у застройщика и УК — практика, которую эксперты называют нетипичной и заслуживающей внимания.

Фото: АО ГК «Первый трест»

Под управлением «Домосервиса» находится 14 домов общей площадью порядка 600 тыс. кв. м. В Ассоциации подчеркивают, что в масштабах страны число управляющих компаний, оперирующих портфелями свыше 100 тыс. кв. м, ограничено: таких игроков насчитывается всего 20–25. Это делает опыт «Домосервиса» релевантным для изучения и тиражирования.

Отдельное внимание эксперты уделили нестандартным управленческим кейсам. По словам Елены Шерешовец, главы Экспертного совета Ассоциации «Р1», члена Экспертного совета Комитета Госдумы и автора программы «ЖКХ. Мечты сбываются», особый вызов представляет ситуация, когда три дома с разными параметрами эксплуатации, техническими и инфраструктурными возможностями объединены одним юридическим адресом. «Интересно посмотреть, как в таких условиях выстраивается система управления. «Домосервис» демонстрирует, что с этой задачей компания справляется, а значит, у нее есть практики, которыми можно делиться. Нам важны как успешные решения, так и зоны роста — то, что еще предстоит доработать», — отметила эксперт.

Фото: АО ГК «Первый трест»

Среди технологических инициатив УК — разработка цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта. В её составе — ИИбот, который консультирует жильцов, принимает типовые обращения, регистрирует заявки и маршрутизирует их ответственным сотрудникам. В планах компании — интегрировать платформу с ГИС ЖКХ, 1С и домовыми сервисами, а также объединить все каналы взаимодействия с жителями.

Параллельно «Домосервис» развивает социальную повестку через программу «Добрососедство»: сеть локальных центров для общения и творчества жителей. За год в рамках программы прошло свыше 50 мероприятий — от мастерклассов и спортивных турниров до праздников и кинопоказов.

Фото: АО ГК «Первый трест»

Руководитель УК «Домосервис» Виталий Дигинау назвал состоявшийся обмен опытом практически полезным. «Для нас это очень интересный и полезный опыт. Приятно встретить коллег из разных уголков России. Мы получили много хороших советов, которые обязательно возьмем в работу. Считаю, что такие туры — отличный формат для знакомства и обмена практиками», — подчеркнул он.

Бизнестур, стартовавший в Уфе, продолжился в Челябинске, Берёзовском и Екатеринбурге. Завершающим этапом программы стала стратегическая сессия, объединившая результаты поездки и традиционные бизнесигры Ассоциации. На сессии участники подвели итоги, проанализировали изученные практики. Дальше будет работа по формулированию конкретных шагоа по внедрению лучших решений в своих компаниях.

АО ГК «Первый трест»