Самарские спортсмены завоевали десять медалей на Кубке мира по спортивному метанию ножа

В Республике Бурятия прошел Кубок мира по спортивному метанию ножа, в котором участвовали спортсмены из 16 стран. Самарские спортсмены завоевали 10 медалей, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В составе сборной России выступили самарские спортсмены: многократный чемпион мира, Европы и России Михаил Седышев, трехкратный чемпион страны и обладатель зафиксированного рекорда России Владимир Брагин и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.

Максим Меделяев завоевал золотую и две серебряные медали. Владимир Брагин привез домой четыре золотые, серебряную и бронзовую медали, а Михаил Седышев стал бронзовым призером. Сборная России заняла первое место и завоевала Кубок мира.

Руфия Кутляева